Gercüş'te Uyuşturucu Ticareti Hükümlüsü Yakalandı
Operasyon ve yakalama
Batman'ın Gercüş ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu; İ.Ş. isimli hükümlü tespit edilerek yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ş.'nin suçu, mahkeme kayıtlarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" olarak yer almaktadır.
Soruşturma ve teslim
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
