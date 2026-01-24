Gercüş'te Uyuşturucu Ticareti Hükümlüsü Yakalandı

Gercüş’te uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün ceza bulunan İ.Ş., jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:36
Operasyon ve yakalama

Batman'ın Gercüş ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu; İ.Ş. isimli hükümlü tespit edilerek yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ş.'nin suçu, mahkeme kayıtlarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" olarak yer almaktadır.

Soruşturma ve teslim

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

