Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu

Olayın Detayları ve Buluntu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesinde park halindeki bir araçta hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin camı kırıp araç kapılarını açmasının ardından, hakkında kayıp ihbarı bulunan Ergün Gündüz'ün başından silahla vurulmuş halde öldüğü belirlendi. Beş çocuk babası olan Gündüz'ün cenazesi, olay yerindeki ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma, Gözaltı ve İtiraf

Olayı takip eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve saha çalışmalarının ardından adım adım iz sürülerek H.A. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda gözaltına alınan şüpheli H.A., oto sanayi esnafı ve arkadaşı olan Ergün Gündüz ile araç içinde alacak-verecek ve uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını, tartışma anında üzerindeki tabancayla Gündüz'ün kafasına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından H.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

