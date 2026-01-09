Çaycuma'da İnşaat İşçisi İskelenin Üzerine Çıktı: Alacak İddiası Sonrası İkna Edildi

Çaycuma’da alacağını alamadığını söyleyen işçi, binanın 3. kat iskelesine çıktı; ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edilip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 23:10
Alacak İddiası Üzerine 1 Saatlik İkna Çabası

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, yüklenici firmadan alacağını tahsil edemediğini öne süren bir inşaat işçisi, çalıştığı binanın 3. katındaki iskeleye çıkarak tepki gösterdi.

Olay, Yenimahalle Yalı Caddesi üzerindeki Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hizmet binası inşaatında gerçekleşti. İddiaya göre, alacağını alamayan N.U. isimli işçi iskeleye çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kişinin atlama ihtimaline karşı zemine hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarına işçinin mesai arkadaşları da destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen N.U., bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

