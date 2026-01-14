Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: İki Kişi Hafif Sıyrıklarla Kurtuldu

Kaza sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak ters şekilde durdu. Olay, sabah saat 08.30 civarında ilçenin İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki Çaycuma-Bartın kara yolu güzergâhında gerçekleşti.

Kazada, sürücü Ö.K. idaresindeki 06 FFY 167 plakalı otomobil yolda seyrederken bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan iki kişi şans eseri ağır yaralanmadan kurtuldu.

Kazayı atlatan sürücü ve yolcunun hafif sıyrıklarla yaralandığı, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler müdahale ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, yol ve sürüş koşullarıyla ilgili değerlendirme yaparken halkın benzer durumlarda dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE TAKLA ATARAK DURABİLDİ. OTOMOBİLDE BULUNAN İKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ. OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ.