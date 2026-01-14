Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: İki Kişi Hafif Sıyrıklarla Kurtuldu

Çaycuma'da sabah 08.30'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla atan otomobilindeki iki kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:46
Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: İki Kişi Hafif Sıyrıklarla Kurtuldu

Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: İki Kişi Hafif Sıyrıklarla Kurtuldu

Kaza sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak ters şekilde durdu. Olay, sabah saat 08.30 civarında ilçenin İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki Çaycuma-Bartın kara yolu güzergâhında gerçekleşti.

Kazada, sürücü Ö.K. idaresindeki 06 FFY 167 plakalı otomobil yolda seyrederken bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan iki kişi şans eseri ağır yaralanmadan kurtuldu.

Kazayı atlatan sürücü ve yolcunun hafif sıyrıklarla yaralandığı, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler müdahale ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, yol ve sürüş koşullarıyla ilgili değerlendirme yaparken halkın benzer durumlarda dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

