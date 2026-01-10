Halep'te SDG Operasyonu Sonrası Güvenlik ve Mayın Temizliği

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG'ye yönelik operasyon sonrası güvenlik çalışmaları, mayın temizliği ve havalimanı kapanışı başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:46
Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenlik güçleri ile PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmaların ardından bölgede kontrolün sağlanmasıyla kapsamlı güvenlik çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Mühendislik Birimleri Mayın ve Patlayıcıları Temizliyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, orduya bağlı mühendislik birimlerinin örgütün geride bıraktığı mayınları ve patlayıcı düzenekleri temizlemek ile ticari alanları güvenli hale getirmek üzere faaliyet yürüttüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından paylaşılan fotoğraflarda, roketatar mühimmatları ile park halindeki araçların altına ve sivil yerleşim yerlerinin yakınlarına yerleştirilen patlayıcı düzeneklere ait görseller yer aldı.

İHA Kullanımı ve Havalimanı Kapanışı

Suriye Ordu Operasyon Odası, SDG’nin Halep’teki camilere ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 10'dan fazla İran menşeli insansız hava aracı (İHA) kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Kurum, ordunun bu saldırılara karşılık olarak örgütün ağır silah mevzilerini imha ettiğini belirtti. Gelişmeler üzerine Halep Uluslararası Havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatıldı.

Tahliye İddiaları

Bölgedeki kaynaklar ve bazı Suriye medya organları, teslim olan örgüt üyelerinin otobüslere bindirilerek bölgeden tahliye edildiğini iddia etti. Bu iddialar ilgili resmi kurumlarca henüz ayrıntılı şekilde doğrulanmadı.

