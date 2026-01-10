Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Aksaray-Gülağaç yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Ö. yönetimindeki 68 BC 193 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobilde ve minibüste bulunan sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Araçların ön koltuklarında bulunan 3 yaralı hurdaya dönen araçlarda sıkıştı.

Müdahale ve Kurtarma

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, İl AFAD Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede intikal eden ekipler yol güvenliğini sağlarken, sağlık ve kurtarma ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin zamanla yarışır şekilde yürüttüğü müdahale kameralara yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla sıkışan 3 yaralı araçlardan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Tedavi ve Soruşturma

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

