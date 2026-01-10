Kayseri'de otomobil taksiyle çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri Melikgazi'de Hulusi Akar Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobilin taksiyle çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:31
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin karşı yola geçerek taksiyle çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde M.O.G. yönetimindeki 38 HS 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek karşı istikametten gelen N.Y. idaresindeki 38 T 1582 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve ticari taksi hurdaya dönerken, araçların parçaları etrafa saçıldı. Olay sonrası yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü şekilde trafiğin akışını sağladı. Sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan M.O.G. ve N.Y. ile ticari takside bulunan 1 yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp, hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin çalışmasının ardından hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

