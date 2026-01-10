Aksaray'da Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

Aksaray Kireçlik mevkiinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; 3 yaralı yarım saat süren kurtarma ile araçlardan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:45
Aksaray'da Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Aksaray - Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde meydana gelen kazada, 68 AEP 980 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Murat B. ile karşı yönden gelen 68 BC 193 plakalı Volkswagen minibüsün sürücüsü Hasan Ö. kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil ve minibüsteki sürücüler dahil toplam 6 kişi yaralandı. Ön koltukta bulunan 3 yaralı, hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil, ambulans, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirip sıkışanlar için kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahale kameralara yansıdı; yaklaşık yarım saat süren çalışmayla sıkışan 3 yaralı araçlardan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dereli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Hanifi Çevik Kar Kızağı Kazasında Yaralandı
2
Aksaray'da Mandıra Çöktü: Yaklaşık 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
3
Bartın'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı
4
Kayseri Kocasinan'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı
5
Londra'da İran Büyükelçiliği'nde Eski İran Bayrağı Açıldı
6
İstanbul Bahçelievler'de 591 bin 250 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
7
Ergani'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları