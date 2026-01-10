Aksaray'da Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Aksaray - Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde meydana gelen kazada, 68 AEP 980 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Murat B. ile karşı yönden gelen 68 BC 193 plakalı Volkswagen minibüsün sürücüsü Hasan Ö. kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil ve minibüsteki sürücüler dahil toplam 6 kişi yaralandı. Ön koltukta bulunan 3 yaralı, hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil, ambulans, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirip sıkışanlar için kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahale kameralara yansıdı; yaklaşık yarım saat süren çalışmayla sıkışan 3 yaralı araçlardan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

