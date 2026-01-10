Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: İşçi İlkay Güler yaşamını yitirdi

Kocaeli'de 8 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan işçi İlkay Güler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; kazada 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:07
Gebze, 8 Kasım — Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan işçi İlkay Güler, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, 8 Kasım tarihinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda gerçekleşti. Kazaya; sürücülüğünü S.K.nin yaptığı 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü ile sürücüsü A.C. olan 34 DPE 43 plakalı kamyonun çarpışması yol açtı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından toplam 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlkay Güler, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

