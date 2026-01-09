Cengiz Akyıldız Davasında Karar: Sinan Arslan’a Müebbet ve 14 Yıl Hapis

MHP İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız'ı öldürme davasında Sinan Arslan müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:32
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız’ın öldürülmesine ilişkin davada Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Heyet, sanık Sinan Arslan’ı ana suçtan müebbet, diğer suçlardan ise toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada son sözler

Yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz, müşteki eşi Özlem Akyıldız ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Sinan Arslan duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Son sözü sorulan Sinan Arslan, "Ben bu suçu işlemedim. İşlemediğim de açıkça ortadadır. Tahliyemi talep ediyorum, 12 yıldır yatıyorum, bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Mahkemenin hükmü ve diğer sanıklar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sinan Arslan hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet; "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 14 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, tutuklu sanık Mehmet Arslan'ın ise üzerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. Dosyada firari sanık Emin Yılmaz hakkında dosya ayrıldı.

Olay ve iddianameden

Olay, 26 Ocak 2014 tarihinde Esenyurt'ta gerçekleşmiş; Cengiz Akyıldız aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybetmişti. İddianamede, 30 Mart yerel seçimleri öncesi MHP Esenyurt İlçe Örgütü’nün açılışını yaptığı seçim irtibat bürosunun aynı tarihte bazı çocukların taşlı saldırısına uğradığı belirtiliyor. Toplam 10 kişi hakkında dava açıldı; 6’sı çocuk olan şüpheliler için farklı mahkemelerde süreç yürütüldü.

İddianamede, çocukların MHP seçim otobüsüne taş attığı, olayın büyümesiyle ailelerin de kavgaya karıştığı ve taş, demir çubuk, testere ile silahların kullanıldığı belirtiliyor. Soruşturmada, çocukların ve bazı yetişkinlerin "örgüt adına hareket etme" iddiasıyla çeşitli suçlamalarla karşı karşıya oldukları kaydedildi.

