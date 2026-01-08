Halep’te Çatışmalar Sürüyor: Suriye Ordusu ile SDG Arasında Gerilim Tırmanıyor

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:34
Çatışma hattı ve taraflar

Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sahadan gelen haberler, güvenlik kaygılarının ve sivillerin risk altında kaldığının altını çiziyor.

Suriye Hükümeti’nden açıklama

"Suriye Hükümeti olarak açıkça vurguluyoruz ki Kürtler, Suriye halkının temel ve asli bir unsurudur, devlet onları bağımsız bir taraf veya istisnai bir durum olarak değil, vatanın tam ortakları olarak görmektedir. Suriye devleti, Kürt kardeşlerimiz de dahil olmak üzere halkımızın tahliyesini güvence altına almış ve onlara temel barınma ve hizmetleri sağlamıştır. Bu, ulusal ve insani sorumluluğumuz gereği ve onları bölgelerine güvenle ve onurlu bir şekilde geri döndürmek amacıyladır" denildi.

1 Nisan anlaşması ve kaos iddiası

Açıklamada devletin ülkenin birliğinin ve tüm vatandaşların güvenliğinin tek garantisi olduğu vurgulanarak, "Halihazırda yaşanan kaos ve gerilimin tırmanışı, SDG örgütünün 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinin doğrudan sonucudur" ifadesine yer verildi. Metinde, bu ihlalin önceki uzlaşmaları zayıflattığı ve bölgede gerilim ile istikrarsızlık kapısını açtığı belirtildi.

Mahallelere ilişkin çağrı

Hükümet, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden silahlı grupların çıkarılmasını talep ederek, sivillerin hayatını tehdit eden durumların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Devletin görevinin Halep çevresinin güvenliğini sağlamak, ateş kaynaklarını şehirden uzak tutmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.

Vali Azzam el-Gharib’in açıklaması

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG mensuplarından çok sayıda kişinin ayrıldığını, bir kısmının ise kaçtığını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

