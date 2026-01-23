Çerkezköy Çevre Yolunda Kaza: 3 Yaralı

Silivri–Çerkezköy Çevre Yolu'nda iki araç çarpıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silivri–Çerkezköy Çevre Yolu üzerinde, Kapaklı istikametine ilerleyen araçların henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki bariyerlere çarparken, diğeri sulama kanalına savruldu.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine götürüldü.

Güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.

