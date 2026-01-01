DOLAR
Çermik’te Karda Mahsur Kalan Ambulans, Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde karda mahsur kalan ambulans, Çermik Belediyesi yol açma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; hasta zaman kaybedilmeden hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:54
Belediye ekipleri zamanında müdahale etti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolda kalan ambulans, Çermik Belediyesi yol açma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam meydana geldi. Yeşilova Mahallesi’nde fenalaşan bir hastayı Çermik Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıkan ambulans, dönüş sırasında Başarı köyü civarında karda mahsur kaldı.

Ambulans personelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açarak aracı kurtardı. Hasta zaman kaybedilmeden Çermik Devlet Hastanesine ulaştırıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bakımına başlandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarında benzer durumlara karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çekti.

