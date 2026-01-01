Çermik’te Karda Mahsur Kalan Ambulans, Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Belediye ekipleri zamanında müdahale etti
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolda kalan ambulans, Çermik Belediyesi yol açma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam meydana geldi. Yeşilova Mahallesi’nde fenalaşan bir hastayı Çermik Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıkan ambulans, dönüş sırasında Başarı köyü civarında karda mahsur kaldı.
Ambulans personelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açarak aracı kurtardı. Hasta zaman kaybedilmeden Çermik Devlet Hastanesine ulaştırıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bakımına başlandı.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarında benzer durumlara karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çekti.
