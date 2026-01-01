İznik’te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Trafik Denetimi — Yaklaşık 500 Araç Sorgulandı

İznik’te yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması

Polis ekipleri eş zamanlı denetim gerçekleştirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde yılbaşı gecesi, asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından kapsamlı denetimler yapıldı. Uygulama, ilçe genelinde çok sayıda noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında yaklaşık 500 araç sorgulandı ve sürücülere yönelik alkol kontrolü uygulandı. Kontrollerin bir parçası olarak trafik kurallarına uyum ve sürücülerin güvenliği ön planda tutuldu.

Ayrıca, uygulama kapsamına giren bölgelerdeki tüm eğlence mekanları da kontrol edilerek kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun korunması için gerekli incelemeler yapıldı.

Yetkililer, yılbaşı gecesini kapsayan denetimlerin herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Benzer denetimlerin asayiş ve huzurun korunması amacıyla aralıksız devam edeceği ifade edildi.

İznik’te yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması