Çeşme'de Sağanak ve Fırtına: Derelerde Taşma ve Bina Hasarı

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili sağanak ve fırtına sonucu derelerde taşma, sokakların su altında kalması ve Reisdere Mahallesi'nde bina hasarı yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:41
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:23
Çeşme'de Sağanak ve Fırtına: Derelerde Taşma ve Bina Hasarı

Çeşme'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerde taşmalar meydana gelirken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Ulaşımda Aksamalar ve Vatandaşların Zor Anları

Gün boyu süren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri trafiği aksattı; araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Altyapı ve Yapılarda Hasar

Fırtınanın etkisiyle Reisdere Mahallesi'nde bulunan bir binanın dış cephesinde hasar oluştuğu ve ufak çaplı çöküntüler meydana geldiği öğrenildi.

Durumla ilgili müdahale ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞLAR...

İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞLAR NEDENİYLE İLÇEDEKİ DERELERDE TAŞMALAR MEYDANA GELİRKEN, CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI.

İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞLAR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Balıkçı Barınağı'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu
2
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
3
Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
4
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
5
Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı
6
Diyarbakır Sur'da Toprak Evde Yangın: Kısmi Çökme, Yaralanma Yok
7
Bolu Kartalkaya'da Jandarma Denetimleri Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları