Çeşme'de Sağanak ve Fırtına: Derelerde Taşma ve Bina Hasarı

Çeşme'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerde taşmalar meydana gelirken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Ulaşımda Aksamalar ve Vatandaşların Zor Anları

Gün boyu süren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri trafiği aksattı; araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Altyapı ve Yapılarda Hasar

Fırtınanın etkisiyle Reisdere Mahallesi'nde bulunan bir binanın dış cephesinde hasar oluştuğu ve ufak çaplı çöküntüler meydana geldiği öğrenildi.

Durumla ilgili müdahale ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

