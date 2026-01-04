DOLAR
Çeşme'de Sahil Güvenlik 25 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Çeşme'de Sahil Güvenlik ekipleri, 2 Ocak'ta kara operasyonunda 7'si çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmeni yakaladı ve Göç İdaresi'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:52
İzmir Çeşme'de kara operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak günü saat 01.00 sıralarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) sevk edildi. Ekiplerin kara üzerinde gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı değerlendirilen 7'si çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

