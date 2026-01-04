Çeşme'de Sahil Güvenlik 25 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Çeşme'de Sahil Güvenlik ekipleri, 2 Ocak'ta kara operasyonunda 7'si çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmeni yakaladı ve Göç İdaresi'ne teslim etti.