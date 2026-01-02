Çınar'da Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı: 3 Yaralı
Kaza Detayları
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza, ilçenin Diyarbakır - Batman Yolu TRT Kavşağı'nda gerçekleşti. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
