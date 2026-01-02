DOLAR
Çınar'da Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Diyarbakır - Batman Yolu TRT Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:42
Çınar'da Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı: 3 Yaralı

Çınar'da Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza, ilçenin Diyarbakır - Batman Yolu TRT Kavşağı'nda gerçekleşti. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.





