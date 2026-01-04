Cizre'de 2026 İlk Güvenlik Toplantısı: Tedbirler ve Stratejiler

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, suç ve uyuşturucuya karşı kararlılığını yineledi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre’de düzenlenen 2026 yılının ilk güvenlik toplantısında, ilçenin güvenlik tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Toplantıya Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlık etti. Çalışma, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasında gerçekleştirildi; toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri yer aldı.

Volkan Sazak, Cizre’nin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin önderliğinde bizim en büyük hedefimiz Şırnak’ın huzurunu sağlamak" dedi ve Şırnak’ı daha huzurlu şehirler arasına taşıma hedefini vurguladı.

Sazak, Şırnak Valisi Birol Ekici’den 2026 yılı için gerekli talimatları aldıklarını söyleyerek, toplantıda 2025 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığını; 2025’te yapılan çalışmaların ve eksikliklerin masaya yatırıldığını belirtti. Ayrıca 2026 yılına ilişkin genel değerlendirmenin tamamlandığını ifade etti.

Emniyet müdürü, Cizre için alınan tedbirlerin ve belirlenen yeni strateji ile uygulamaların halk odaklı olduğunu, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde sürdürüleceğini aktardı: "Tüm hemşerilerimiz bize güvenmeye devam etsinler, Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak tüm hemşerilerimizin hizmetindeyiz, sokaktayız, yanlarındayız".

Suç ve suçlu ile mücadelenin, özellikle uyuşturucu ile mücadelede artarak devam edeceğini belirten Sazak, bu yıl da yeni operasyonlar ve uygulamalarla uyuşturucuya şehirde yer verilmeyeceğini, uyuşturucu satanlara izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca aranan şahısların sokaklarda dolaşmasına müsaade edilmeyeceği, kaçakçılıkla ve asayişle ilgili tedbirlerin en üst seviyede tutulacağı vurgulandı.

Sazak, personelinin yanında olduğunu ifade ederek, "Bize güvensinler; elimizden geldiğince bu şehrin huzuru için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede almaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vatandaşlarımıza ve tüm hemşerilerimize iletmek istiyorum" diye konuştu.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CİZRE’DE DÜZENLENEN 2026 YILININ İLK GÜVENLİK TOPLANTISINDA CİZRE’NİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILIRKEN, SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELENİN KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİ VURGULANDI.