DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.924.781,12 -0,99%

Cizre'de 2026 İlk Güvenlik Toplantısı: Tedbirler ve Stratejiler

2026'nın ilk Cizre güvenlik toplantısında Şırnak Emniyet Müdürlüğü, suç ve uyuşturucuya karşı kararlılığını ve yeni stratejilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:52
Cizre'de 2026 İlk Güvenlik Toplantısı: Tedbirler ve Stratejiler

Cizre'de 2026 İlk Güvenlik Toplantısı: Tedbirler ve Stratejiler

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, suç ve uyuşturucuya karşı kararlılığını yineledi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre’de düzenlenen 2026 yılının ilk güvenlik toplantısında, ilçenin güvenlik tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Toplantıya Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlık etti. Çalışma, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasında gerçekleştirildi; toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri yer aldı.

Volkan Sazak, Cizre’nin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin önderliğinde bizim en büyük hedefimiz Şırnak’ın huzurunu sağlamak" dedi ve Şırnak’ı daha huzurlu şehirler arasına taşıma hedefini vurguladı.

Sazak, Şırnak Valisi Birol Ekici’den 2026 yılı için gerekli talimatları aldıklarını söyleyerek, toplantıda 2025 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığını; 2025’te yapılan çalışmaların ve eksikliklerin masaya yatırıldığını belirtti. Ayrıca 2026 yılına ilişkin genel değerlendirmenin tamamlandığını ifade etti.

Emniyet müdürü, Cizre için alınan tedbirlerin ve belirlenen yeni strateji ile uygulamaların halk odaklı olduğunu, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde sürdürüleceğini aktardı: "Tüm hemşerilerimiz bize güvenmeye devam etsinler, Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak tüm hemşerilerimizin hizmetindeyiz, sokaktayız, yanlarındayız".

Suç ve suçlu ile mücadelenin, özellikle uyuşturucu ile mücadelede artarak devam edeceğini belirten Sazak, bu yıl da yeni operasyonlar ve uygulamalarla uyuşturucuya şehirde yer verilmeyeceğini, uyuşturucu satanlara izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca aranan şahısların sokaklarda dolaşmasına müsaade edilmeyeceği, kaçakçılıkla ve asayişle ilgili tedbirlerin en üst seviyede tutulacağı vurgulandı.

Sazak, personelinin yanında olduğunu ifade ederek, "Bize güvensinler; elimizden geldiğince bu şehrin huzuru için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede almaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vatandaşlarımıza ve tüm hemşerilerimize iletmek istiyorum" diye konuştu.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CİZRE’DE DÜZENLENEN 2026 YILININ İLK GÜVENLİK TOPLANTISINDA...

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CİZRE’DE DÜZENLENEN 2026 YILININ İLK GÜVENLİK TOPLANTISINDA CİZRE’NİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILIRKEN, SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELENİN KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİ VURGULANDI.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CİZRE’DE DÜZENLENEN 2026 YILININ İLK GÜVENLİK TOPLANTISINDA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kaybolan Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları İkinci Günde
2
Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
3
Gümüşhane Kürtün'de Kamyonet Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı
4
Kırklareli’de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi: Samur ile Seyyar Köprü Gösterisi
5
Adıyaman'da Karlı Yolda Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
7
Aksaray'da Elektrikli Sobadan Akıma Kapılan Üniversite Öğrenci Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları