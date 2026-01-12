Cizre'de Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tıra Çarptı — 1 Yaralı

Cizre'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 35 AGE 982 plakalı hafif ticari araç park halindeki tır dorsesine çarptı; sürücü İ.P. araçta sıkıştı, 1 yaralı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:22
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, İ.P. yönetimindeki 35 AGE 982 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkıştı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları