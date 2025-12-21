DOLAR
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmen S.Ö., 19 öğrencinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklandı; dijital materyaller inceleniyor, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:36
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası

Cizre'de öğretmen tutuklandı

19 öğrencinin şikayeti sonrası adli süreç işletildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede görevli öğretmen S.Ö. hakkında, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda gözaltı kararı verildi.

Öğrencilerin şikayeti üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri öğretmeni gözaltına aldı. Polis ekipleri, S.Ö.'nün evinde yaptığı aramada ele geçirilen dijital materyalleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili ifadesi alınan toplam 19 öğrenci polis ifadelerine başvururken, S.Ö. emniyetteki işlem ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ö., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

