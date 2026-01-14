Çorlu'da alkollü sürücü: 'Ben polis olacağım, boyum da uzun'

Çorlu'da alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü

Denetimde yasal sınırın üzerinde çıktı; ehliyete el konuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı alkol uygulamasında sürücü S.Y. durduruldu.

Yapılan kontrolde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Ceza almak istemeyen S.Y., polis ekiplerine dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı ve "Arabayı bağlamayın, babamı da aramayın, ehliyetli ağabeyim aracı gelip teslim alsın. Ben üniversite okuyorum, polis olacağım. Bakın abi ben polis olacak adamım, boyum da uzun" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, S.Y.'ye alkollü araç kullanmaktan para cezası uyguladı ve sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el koydu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

