Çorlu'da alkollü sürücü: 'Ben polis olacağım, boyum da uzun'

Çorlu'da alkol kontrolünde durdurulan S.Y., yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı; ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 05:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 06:09
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı alkol uygulamasında sürücü S.Y. durduruldu.

Yapılan kontrolde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Ceza almak istemeyen S.Y., polis ekiplerine dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı ve "Arabayı bağlamayın, babamı da aramayın, ehliyetli ağabeyim aracı gelip teslim alsın. Ben üniversite okuyorum, polis olacağım. Bakın abi ben polis olacak adamım, boyum da uzun" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, S.Y.'ye alkollü araç kullanmaktan para cezası uyguladı ve sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el koydu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

