Çorlu'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Tekirdağ Çorlu'da Ruşenler Sokak'ta park halindeki 59 AOB 390 plakalı otomobilin ön kısmı alev alarak hasar gördü; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 03:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 03:51
Ruşenler Sokak'ta araç ön kısmından alevler yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ruşenler Sokak üzerinde park halinde bulunan 59 AOB 390 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını yoldan geçen sürücülerin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer araçlara sıçramasını önledi ve yangını söndürdü.

Olay sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi yetkililer tarafından araştırılıyor.

