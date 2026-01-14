Maltepe'de Moloz Yüklü Kamyonet Park Halindeki Otomobile Devrildi

Maltepe Cevizli'de taksiden kaçarken kontrolden çıkan moloz yüklü kamyonet, Tugay Yolu Caddesi’nde park halindeki otomobilin üzerine devrildi; sürücü hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 06:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 06:20
Maltepe'de Moloz Yüklü Kamyonet Park Halindeki Otomobile Devrildi

Maltepe'de moloz yüklü kamyonet park halindeki otomobile devrildi

Maltepe Cevizli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, taksiyle çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışan moloz yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü; her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu.

Kaza anı

Polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi üzerinde bir taksiyle hafif şekilde çarpışan 34 FYM 53 plakalı kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçmaya başladı. Taksiciden kurtulmak için Tugay Yolu Caddesi’ne giren sürücü, taşıdığı moloz yükünün etkisiyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 34 KVR 047 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Müdahale ve soruşturma

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı; kamyonet sürücüsü Kamil hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Olay yerine çağrılan ağır ticari araç çekicisinin yoğun çalışmasıyla kamyonet, devrildiği otomobilin üzerinden kaldırıldı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri yola dökülen molozların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan Kamil’in tedavi olmak istemediği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

MALTEPE'DE MOLOZ YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

MALTEPE'DE MOLOZ YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

MALTEPE'DE MOLOZ YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da bıçaklı kavga: 2 kişi sırtından yaralandı
2
Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Alacabel'de Kar Etkisini Sürdürüyor: Kar Kalınlığı Yer Yer 30 Santimetre
4
Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, O Anlar Kamerada
5
Tokat Erbaa'da İki Katlı Evde Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
6
Serik'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
7
Samsun'da FETÖ'den Hapis Cezası Alan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları