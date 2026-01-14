Maltepe'de moloz yüklü kamyonet park halindeki otomobile devrildi

Maltepe Cevizli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, taksiyle çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışan moloz yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü; her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu.

Kaza anı

Polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi üzerinde bir taksiyle hafif şekilde çarpışan 34 FYM 53 plakalı kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçmaya başladı. Taksiciden kurtulmak için Tugay Yolu Caddesi’ne giren sürücü, taşıdığı moloz yükünün etkisiyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 34 KVR 047 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Müdahale ve soruşturma

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı; kamyonet sürücüsü Kamil hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Olay yerine çağrılan ağır ticari araç çekicisinin yoğun çalışmasıyla kamyonet, devrildiği otomobilin üzerinden kaldırıldı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri yola dökülen molozların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan Kamil’in tedavi olmak istemediği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

