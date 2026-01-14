Beyoğlu'nda Tarihi Taş Binanın Duvarı Yıkıldı

Beyoğlu'nda tarihi binanın duvarı yıkıldı

Olayın detayları

İstanbul Beyoğlu'nda taştan yapılmış metruk bir binanın duvarı, Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak üzerinde yıkıldı. Yıkılma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, binanın parçaları sokağa savruldu. Yıkılmanın henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın yıkılan parçalarının altında arama çalışması yaptı.

Yapılan müdahaleler sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taş duvarın üstündeki kalıntıların yeniden çökme riski nedeniyle sokak, şerit çekilerek kapatıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

