Beyoğlu'nda Tarihi Taş Binanın Duvarı Yıkıldı

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi'nde metruk taştan binanın duvarı saat 03.30'da sokağa çöktü; can kaybı yok, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 05:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 06:02
Beyoğlu'nda Tarihi Taş Binanın Duvarı Yıkıldı

Beyoğlu'nda tarihi binanın duvarı yıkıldı

Olayın detayları

İstanbul Beyoğlu'nda taştan yapılmış metruk bir binanın duvarı, Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak üzerinde yıkıldı. Yıkılma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, binanın parçaları sokağa savruldu. Yıkılmanın henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın yıkılan parçalarının altında arama çalışması yaptı.

Yapılan müdahaleler sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taş duvarın üstündeki kalıntıların yeniden çökme riski nedeniyle sokak, şerit çekilerek kapatıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU’NDA TARİHİ METRUK BİNANIN DUVARI BÖYLE YIKILDI

BEYOĞLU’NDA TARİHİ METRUK BİNANIN DUVARI BÖYLE YIKILDI

BEYOĞLU’NDA TARİHİ METRUK BİNANIN DUVARI BÖYLE YIKILDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da bıçaklı kavga: 2 kişi sırtından yaralandı
2
Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Alacabel'de Kar Etkisini Sürdürüyor: Kar Kalınlığı Yer Yer 30 Santimetre
4
Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, O Anlar Kamerada
5
Tokat Erbaa'da İki Katlı Evde Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
6
Serik'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
7
Samsun'da FETÖ'den Hapis Cezası Alan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları