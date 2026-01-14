Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 06:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 06:39
Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza yeri ve olayın seyri

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çırak Bayırı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ergene ilçesi istikametine seyreden A.O. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen ve yolun sol tarafına geçiş yapan S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü A.O. ile arkasında bulunan E.O. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler ve soruşturma

Kazada anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Sürücülerin ifadeleri

Kazayı anı anlatan araç sürücüsü S.Ç., "Ben sola sinyalimi verdim, motosiklet ise aniden çıktı" diye konuştu.

