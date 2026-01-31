Çorlu'da Kamyonet Taksi Durağına Daldı — Sürücü Olay Yerini Terk Etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı saat 02.00 civarında seyir halindeki bir kamyonet, Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak (Tarihi Borsa Meydanı) üzerindeki taksi durağına çarparak durağı paramparça etti. Yaralanan olmadı, ancak kamyonet sürücüsü olay yerini terk etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Dönel kavşakta turlayan kamyonet, kaldırım üzerindeki taksi durağını çarparak yerle bir etti. Şiddetli çarpma sonucu durak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında durakta kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

Şoförler Odası Başkanı'nın açıklaması

Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nadir Samancı, taksi durağı esnafına "Gece geç saatlerde bir olay yaşanmış. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz ama cidden üzücü bir durum. Taksici esnafımız zaten burada sıkıntıda. Neyse ki durakta o sırada kimse yokmuş. İçeride taksici esnafı da olabilirdi, tüp varmış patlayabilirdi. Biz de geldik ve taksici esnafımızın yanındayız, sahip çıkacağız" diyerek tepkisini ve destek mesajını iletti.

Taksi sürücülerinin tepkisi

Taksi durağı görevlisi Ural Uluğ ise, "Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Aracın çarptıktan sonra da olay yerini terk etmesi bizi üzdü. Daha önce de durağın camlarını kırdılar" ifadelerini kullandı. Uluğ, olayla ilgili henüz şikayette bulunmadığını belirtti.

PARAMPARÇA OLAN DURAK