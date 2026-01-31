Edirne'de Apartman Bacası Çöktü: Facianın Eşiği
Olayın ayrıntıları
Edirne'de etkili olan sağanak yağışların ardından 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bacası büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında şans eseri yaralanan olmadı, ancak kopan parçaların isabet ettiği bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken cadde kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Çöken bacanın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Mahalleli uyarıyor
Mahalle sakinleri, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası benzer risklerin artabileceğine dikkat çekti ve eski yapıların kontrol edilmesini istedi.
Soruşturma
Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililerden gelecek değerlendirmeler bekleniyor.
