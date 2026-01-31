Edirne'de Apartman Bacası Çöktü: Facianın Eşiği

Edirne 1. Murat Mahallesi'nde sağanak sonrası bir apartman bacası çöktü; can kaybı yok, park halindeki otomobile maddi hasar, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 20:01
Olayın ayrıntıları

Edirne'de etkili olan sağanak yağışların ardından 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bacası büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında şans eseri yaralanan olmadı, ancak kopan parçaların isabet ettiği bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken cadde kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Çöken bacanın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Mahalleli uyarıyor

Mahalle sakinleri, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası benzer risklerin artabileceğine dikkat çekti ve eski yapıların kontrol edilmesini istedi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililerden gelecek değerlendirmeler bekleniyor.

