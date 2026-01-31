Isparta'da Ortaokul Tuvaletlerine Kamera Yerleştirildi: Milli Eğitim İnceleme Başlattı

Isparta'da Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildi; veliler savcılığa başvurdu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:25
Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı.

Velilerin İncelemesi ve Savcılık Başvurusu

Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Açıklama

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medyalarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

