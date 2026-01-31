Zonguldak'ta LC Waikiki'de Merdivenlerden Düşen Kadın Hastanelik Oldu

Gazipaşa Caddesi'ndeki mağazada yaşandı

Zonguldak'ta alışveriş için mağazaya gelen Hamide K., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek LC Waikiki Mağazasındaki merdivenlerden düştü ve ağır yaralandı.

Mağaza personeli olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan kadına yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hamide K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından mağazaya giriş ve çıkışlar bir süre durduruldu ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

