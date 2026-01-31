Tunceli'de Sahte Dekontla 14 Milyon TL’lik Vurgun: Şüpheli Ö.B. Tutuklandı

Hayvan satıcıları dekont tuzağına düştü; emniyet uyarıyor

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’de hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, sahip olduğu 48 adet keçiyi satmak üzere anlaştığı şahıslar tarafından kendisine sahte banka dekontu gönderilmek suretiyle 625 bin TL dolandırılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Mağdurun şikayeti üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin organize şekilde hareket ettiği belirlendi.

Çalışmada, şüpheli Ö.B.'nin il genelinde 7 ayrı olayda toplam 930 küçükbaş hayvanı sahte banka dekontlarıyla satın aldığı ve bu yöntemle hayvan satıcılarını yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Yürütülen operasyon sonucunda yakalanan Ö.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde ödeme tutarı banka hesaplarına fiilen yansımadan kesinlikle mal teslimi yapmamaları gerektiği vurgulanarak, sahte banka dekontlarına karşı dikkatli olunması istendi.

