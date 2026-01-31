Pakistan'da Koordineli Terör Saldırıları: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Belucistan'ın Ketta ve 12 bölgede bu sabah düzenlenen koordineli saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti, 67 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 20:38
Pakistan'da Koordineli Terör Saldırıları: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Pakistan'da Koordineli Terör Saldırıları: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Saldırının Ayrıntıları

Bu sabah Belucistan'ın başkenti Ketta ve eyalet genelinde toplam 12 bölgede düzenlenen koordineli terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, ölenlerden 10'u güvenlik görevlisidir.

Güvenlik kaynakları, saldırıların Belucistan Özgürlük Ordusu (BLA)'na bağlı militanlar tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir yetkili, teröristlerin Gvadr yakınlarındaki göçmen işçi kampında bir aileyi hedef aldığını ve burada 11 sivil'in hayatını kaybettiğini; ölen sivillerin 3'ü kadın, 3'ü çocuk olduğunu aktardı.

Yetkili, çatışmalarda ayrıca 10 güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini ve 24 polis memurunun yaralandığını belirtti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bugünkü operasyonlarda toplam 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon ve Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, kuvvetlerin saldırılara zamanında ve etkili şekilde yanıt verdiğini, operasyonların halen sürdüğünü ve bölgede hava gözetiminin artırıldığını vurguladı. Yapılan açıklamada, operasyonların örgüte daha derin zarar vermesi ve daha fazla teröristin etkisiz hale getirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda ise silahlı kişilerin Ketta'nın bazı bölgelerinde kısa süreli yollari kapattığı ve yüksek güvenlikli bir alan yakınında bir patlama duyulduğu, sonrasında durumun kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Arka Plan

Belucistan, Pakistan'ın en büyük ancak en yoksul eyaletlerinden biri olarak biliniyor ve etnik Beluç militan gruplarıyla onlarca yıldır süren bir isyanla karşı karşıya. Pakistanlı yetkililer bölgedeki şiddete Hindistan'ın destek verdiğini iddia ederken, Hindistan bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın yanı sıra toplamda 12 farklı bölgede bu sabah...

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın yanı sıra toplamda 12 farklı bölgede bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen koordineli saldırılarda can kaybının 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere 21'e yükseldiği, 67 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
2
Bursa İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
3
Isparta'da Ortaokul Tuvaletlerine Kamera Yerleştirildi: Milli Eğitim İnceleme Başlattı
4
Isparta'da 7 Araçlı Zincirleme Kaza: Gökkubbe Altında Maddi Hasar
5
Şırnak'ta 142 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi — Cizre'de İki Gözaltı
6
Bursa'da 'Baron Abla' Operasyonu: Polis Pizzacı Kılığında Baskın
7
Pakistan'da Koordineli Terör Saldırıları: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları