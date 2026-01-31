Pakistan'da Koordineli Terör Saldırıları: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Saldırının Ayrıntıları

Bu sabah Belucistan'ın başkenti Ketta ve eyalet genelinde toplam 12 bölgede düzenlenen koordineli terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, ölenlerden 10'u güvenlik görevlisidir.

Güvenlik kaynakları, saldırıların Belucistan Özgürlük Ordusu (BLA)'na bağlı militanlar tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir yetkili, teröristlerin Gvadr yakınlarındaki göçmen işçi kampında bir aileyi hedef aldığını ve burada 11 sivil'in hayatını kaybettiğini; ölen sivillerin 3'ü kadın, 3'ü çocuk olduğunu aktardı.

Yetkili, çatışmalarda ayrıca 10 güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini ve 24 polis memurunun yaralandığını belirtti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bugünkü operasyonlarda toplam 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon ve Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, kuvvetlerin saldırılara zamanında ve etkili şekilde yanıt verdiğini, operasyonların halen sürdüğünü ve bölgede hava gözetiminin artırıldığını vurguladı. Yapılan açıklamada, operasyonların örgüte daha derin zarar vermesi ve daha fazla teröristin etkisiz hale getirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda ise silahlı kişilerin Ketta'nın bazı bölgelerinde kısa süreli yollari kapattığı ve yüksek güvenlikli bir alan yakınında bir patlama duyulduğu, sonrasında durumun kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Arka Plan

Belucistan, Pakistan'ın en büyük ancak en yoksul eyaletlerinden biri olarak biliniyor ve etnik Beluç militan gruplarıyla onlarca yıldır süren bir isyanla karşı karşıya. Pakistanlı yetkililer bölgedeki şiddete Hindistan'ın destek verdiğini iddia ederken, Hindistan bu iddiaları reddediyor.

