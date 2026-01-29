Çorlu'da Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: Kaza Kamerada

Olay Yeri ve Çarpışma

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Memduh Şevket Esendal Caddesi üzeri Kıvançevler mevkiinde meydana geldi.

Cemal Gürsel Bulvarı yönüne seyreden E.A. (17)'nın kullandığı motosiklet ile Güngören Caddesi'nden çıkan C.G. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Yaralı ve Müdahale

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü E.A. (17) yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

E.A., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamera Kayıtları ve Soruşturma

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

