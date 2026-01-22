Çorum Alaca'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Kaza: 4 Yaralı

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 19:30
Olayın Detayları

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Osman K. (40) idaresindeki 19 AS 863 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı ve yol üzerindeki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak takla attı.

Kazada sürücü ile Leyla K. (33), N.K. (11) ve Y.K. (10) yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

