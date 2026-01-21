Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Olayın Detayları

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Evler 38. Sokak'ta meydana gelen olayda, Cuma Ali C. (55) ile husumetli olduğu belirtilen O.K. (41) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından Cuma Ali C., otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada O.K., yanında bulunan silahla ateş ederek kaçmaya çalışan Cuma Ali C.'yi boynundan vurdu. Yaralanan Cuma Ali C., aracıyla kaçmaya çalışırken kaza yaptı.

Müdahale ve Gözaltı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cuma Ali C.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya karışan O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

