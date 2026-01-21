Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde husumetli tarafından vurulan Cuma Ali C. ağır yaralandı; O.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 23:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 23:54
Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Olayın Detayları

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Evler 38. Sokak'ta meydana gelen olayda, Cuma Ali C. (55) ile husumetli olduğu belirtilen O.K. (41) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından Cuma Ali C., otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada O.K., yanında bulunan silahla ateş ederek kaçmaya çalışan Cuma Ali C.'yi boynundan vurdu. Yaralanan Cuma Ali C., aracıyla kaçmaya çalışırken kaza yaptı.

Müdahale ve Gözaltı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cuma Ali C.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya karışan O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

EMNİYET PERSONELLERİNİN OLAYA MÜDAHALEDE BULUNMASI

EMNİYET PERSONELLERİNİN OLAYA MÜDAHALEDE BULUNMASI

EMNİYET PERSONELLERİNİN OLAYA MÜDAHALEDE BULUNMASI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandasıyla aranan şahıs yakalandı
2
İstanbul Boğazı'nda Bulunan Ceset: Svechnikov Şüphesi, DNA Örneği Alındı
3
Gaziantep’te Pompalı Tüfekle Öldürülen Cengiz Akkurt Davasında Sanıktan Şok İddia
4
Kayseri'de Alkollü Sürücü Ağaç ve Aydınlatma Direğine Çarptı — 1.42 Promil
5
Hatay'da Ablası Tarafından Vurulan 17 Yaşındaki Eylül Hayatını Kaybetti
6
Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü F.G. tutuklandı
7
Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 5 Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları