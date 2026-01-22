Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirildi

Soruşturma kapsamında gözaltı ve hastane işlemleri

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Esat Yontunç hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası, Yontunç bugün Kıbrıs’tan dönerken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Esat Yontunç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarıldı.

