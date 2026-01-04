Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yatukçu Mahallesi'ndeki ev alevlerle mücadele sonucu boşaltıldı, inceleme başlatıldı

Çorum'un Bayat ilçesi Yatukçu Mahallesi'nde, Erdoğan Şirin'e ait bir evde sobadan çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangından yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu. İtfaiye erleri tarafından alevlerin arasından çıkartılan yaralı, Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; doktorların tüm çabasına rağmen Erdoğan Şirin kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı ve olayın çıkış nedeni üzerinde çalışmalar sürüyor.

