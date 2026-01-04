DOLAR
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Bayat ilçesi Yatukçu Mahallesi'nde sobadan çıkan yangında Erdoğan Şirin yaşamını yitirdi; ev kullanılamaz hale geldi, ekipler inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:04
Yatukçu Mahallesi'ndeki ev alevlerle mücadele sonucu boşaltıldı, inceleme başlatıldı

Çorum'un Bayat ilçesi Yatukçu Mahallesi'nde, Erdoğan Şirin'e ait bir evde sobadan çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangından yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu. İtfaiye erleri tarafından alevlerin arasından çıkartılan yaralı, Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; doktorların tüm çabasına rağmen Erdoğan Şirin kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı ve olayın çıkış nedeni üzerinde çalışmalar sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

