Çorum'da 108 Denetimde 7 Aranan Kişi Yakalandı

Emniyetin 16-23 Ocak denetim raporu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 16-23 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü kapsamlı denetimlerde toplam 108 nokta kontrol edildi.

Ekipler, 21 kahvehane, 19 kafe, 22 çay ocağı, 16 oyun salonu ve 17 otoparkta denetim yaptı. Bu kontrollerde toplam 3 bin 518 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında hakkında yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 4 adet ateşli silah, 12 adet tabanca fişeği ve 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimleri

Trafik ekipleri ise 1 bin 831 aracı kontrol etti. Kural ihlali tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

YAPILAN ARAMALAR VE UYGULAMLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER