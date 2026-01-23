Çorum'da 108 Denetimde 7 Aranan Kişi Yakalandı

Çorum Emniyeti'nin 16-23 Ocak tarihli 108 denetiminde 3 bin 518 kişi sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı; silah ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:17
Çorum'da 108 Denetimde 7 Aranan Kişi Yakalandı

Çorum'da 108 Denetimde 7 Aranan Kişi Yakalandı

Emniyetin 16-23 Ocak denetim raporu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 16-23 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü kapsamlı denetimlerde toplam 108 nokta kontrol edildi.

Ekipler, 21 kahvehane, 19 kafe, 22 çay ocağı, 16 oyun salonu ve 17 otoparkta denetim yaptı. Bu kontrollerde toplam 3 bin 518 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında hakkında yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 4 adet ateşli silah, 12 adet tabanca fişeği ve 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimleri

Trafik ekipleri ise 1 bin 831 aracı kontrol etti. Kural ihlali tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

YAPILAN ARAMALAR VE UYGULAMLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

YAPILAN ARAMALAR VE UYGULAMLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

YAPILAN ARAMALAR VE UYGULAMLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da ULTRANS'a Ait Lastik Deposu Alevlere Teslim
2
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu
3
Şanlıurfa Merkezli Sosyal Medya Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
4
Keşan'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı — 2 Yaralı
5
Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobilde 5 Yaralı
6
Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması
7
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları