Çorum'da Eski Fabrika Uyuşturucu İmalathanesine Dönüştü: 130 Kilogram Ele Geçirildi

Çorum’da atıl bir fabrikada düzenlenen operasyonda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi; bina mühürlendi, şüpheli B.Y. aranıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:14
Çorum Emniyeti operasyon düzenledi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir kullanılmayan bir fabrika binasında yasa dışı uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda B.Y. isimli şahsa ait olduğu belirlenen atıl fabrikanın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu üretimi yapılan fabrika binası mühürlendi. Kayıplara karışan fabrika sahibi B.Y.'nin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

