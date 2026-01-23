Çorum'da feci kaza: Yem karma makinesine düşen işçi öldü

Çorum Değirmendere’de hayvan yemini hazırlarken dengesini kaybeden 40 yaşındaki İlyas Bilgin, yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 01:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 01:22
Olayın detayları

Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Değirmendere köyü'nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki İlyas Bilgin, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.

Eşinin bir süre haber alamaması üzerine samanlığa gittiğinde Bilgin'in cansız bedeniyle karşılaştığı, durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde İlyas Bilgin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

