Çorum’da İki Otomobil Çarpıştı: 3’ü Çocuk 8 Yaralı

Kaza ve müdahale detayları

Çorum-İskilip karayolu Deller köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Orhan C. idaresindeki 19 AEN 980 plakalı otomobil ile Eyüp Y. yönetimindeki 19 AEN 536 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Dilek C. (38), Elif Osman Y. (62), Seyit Ç. (37), Gamze C. (15), Elanur C. (17) ve Eda Y. (10) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı; yaralılardan 3’ü çocuk durumunda.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları uzun süren müdahalelerle kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hasar gören otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI.