Çorum'da İki Otomobilin Çarpışması: 4 Yaralı

Çorum Osmancık Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:56
Kaza noktası ve müdahale

Çorum'da meydana gelen kazada, Osmancık Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde iki otomobil çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mertcan A. idaresindeki 19 DY 464 plakalı otomobil ile İbrahim K. yönetimindeki 19 HD 266 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri bir direğe çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile 19 DY 464 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Umut A. ve Azize A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldılar.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

