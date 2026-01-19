Gebze'de kebapçıya silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklandı

Olayın Detayları

15 Ocak saat 22.00 sıralarında, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıya içeride müşteriler varken silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar, hafif ticari araçla geldikten sonra iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda M.C.A. ve M.C.P. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu olaya karıştıkları tespit edilen S.B. ve T.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemler sonrası şüpheliler bugün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

