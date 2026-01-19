Antalya Serik'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Olay Yerinde Söndürme Çalışmaları Sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deliöz mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İlçe İtfaiye birimi ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Alevlerin bulunduğu bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Antalya'da orman yangını