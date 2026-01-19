Esenyurt’ta benzinlikte sopalı saldırı: 4 kişi park halindeki aracı parçaladı

Esenyurt’ta benzinlikte sopalı saldırı

Hadımköy Bağlantı Yolu Gökevler Mahallesi'nde yaşandı

İstanbul Esenyurt'ta bir benzinlikte yaşanan şiddet görüntüleri vatandaşları şoke etti. dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan şahıslar ortalığı birbirine kattı.

İddiaya göre, tartıştıkları kişiyi bulamayan 4 şahıs, benzinlikte park halindeki araca yönelerek sopalarla aracı parçaladı. Saldırganlar dakikalarca araca vururken, araçta çok sayıda hasar oluştu.

Olay sırasında başka bir araçtan inen bir kadın ise korkuyla koşarak uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine ve eldeki görüntülere göre; saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Görüntüler olayın tüm detaylarını ortaya koyarken, yetkililerin olaya ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.

