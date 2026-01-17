İnegöl'de Ev Yangını: 1'i Çocuk 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:49
Baykoca Mahallesi'ndeki daire kullanılamaz hale geldi

Saat 18.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde çıkan yangın, Adem Ulgar'a ait 8 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede başladı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden aile bireyleri zorlukla binadan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk, 3 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

