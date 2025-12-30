Yönetmen Seren Yüce'ye Şişli'de Evinde Silahlı Saldırı
Olayın ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Zil çalması üzerine kapıyı açtığı sırada saldırganın silahla ateş açtığı ve Yüce'nin sol bacağından vurulduğu öğrenildi.
Saldırganın motosiklet kaskı taktığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı bildirildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüce, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerce yapılan açıklamada, Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
