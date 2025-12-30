DOLAR
Yönetmen Seren Yüce'ye Şişli'de Evinde Silahlı Saldırı

Yönetmen Seren Yüce, Şişli'de evinin kapısını açtığı sırada silahlı saldırıya uğradı; sol bacağından yaralanan Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:37
Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Zil çalması üzerine kapıyı açtığı sırada saldırganın silahla ateş açtığı ve Yüce'nin sol bacağından vurulduğu öğrenildi.

Saldırganın motosiklet kaskı taktığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüce, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerce yapılan açıklamada, Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

