Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 497,78 gram Metamfetamin, 1 Tutuklama

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:59
Şüpheli E.D. tutuklandı — Operasyon 23 Aralık 2025'te gerçekleştirildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce 23 Aralık 2025’te gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilen E.D üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda 497,78 gram metamfetamin, hassas terazi, para sayma makinesi, 1 kilogram gümüş, 100 avro ile 152 bin 775 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

