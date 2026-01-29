Çorum'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı

Kaza Dr. İlhan Gürel Caddesi Binevler Kavşağı'nda gerçekleşti

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dr. İlhan Gürel Caddesi Binevler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur K. idaresindeki 60 AVV 228 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan E.İ. hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ve ilgili birimler, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

