Çanakkale’de 28 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Ayvacık, Küçükkuyu ve Bayramiç’te düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar sonuç verdi

Çanakkale İl Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, 27 Ocak tarihinde çevre illerden aldıkları kaçak göçmenleri Ayvacık ilçesi sahil bölgesine getirdiği tespit edilen iki araç Küçükkuyu mevkiinde durduruldu. Öncü olarak kullanıldığı belirlenen diğer araç ise Bayramiç mevkiinde yakalandı.

Yakalanan göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 2 otomobil, 1 minibüs, 19 bin 800 TL, 16 can simidi ve 2 hava pompası bulunuyor.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi S.A., H.M.Ö. ve T.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

