Germencik'te Fırtına Mursallı Mezarlığı'nda Ağaçları Devirdi — Belediye Hızlı Müdahale

Germencik'te şiddetli fırtına Mursallı Mezarlığı'ndaki ağaçları devirdi. Germencik Belediyesi ekipleri hızlı müdahale ederek mezarlık ve yol güvenliğini sağladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:23
Germencik'te Fırtına Mursallı Mezarlığı'nda Ağaçları Devirdi — Belediye Hızlı Müdahale

Germencik'te fırtına Mursallı Mezarlığı'nda ağaçları devirdi

Belediye ekipleri anında müdahale etti

Aydın’ın Germencik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu Mursallı Mezarlığındaki ağaçlar devrildi. Bölgede yaşanan olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, durum vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşların ihbarı üzerine, sahada teyakkuz halinde bekleyen Germencik Belediyesi ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, devrilen ağaçların mezarlıklara zarar vermesini engellemek için çalışmalarını süratle gerçekleştirdi.

Ayrıca, ana yol güzergahında ulaşımı aksatan ağaçlar kaldırılarak yol yeniden kullanıma açıldı ve olası tehlikeler önlendi.

Mahalle Muhtarı Ali Demir ile vatandaşlar, hızlı müdahale nedeniyle Belediye Başkanı Burak Zencirci ve ekiplere teşekkür etti.

Sağanak yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle teyakkuzda olduklarını ifade eden Başkan Zencici ise vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

