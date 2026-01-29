Germencik'te Fırtına Mursallı Mezarlığı'nda Ağaçları Devirdi — Belediye Hızlı Müdahale

Germencik'te fırtına Mursallı Mezarlığı'nda ağaçları devirdi

Belediye ekipleri anında müdahale etti

Aydın’ın Germencik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu Mursallı Mezarlığındaki ağaçlar devrildi. Bölgede yaşanan olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, durum vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşların ihbarı üzerine, sahada teyakkuz halinde bekleyen Germencik Belediyesi ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, devrilen ağaçların mezarlıklara zarar vermesini engellemek için çalışmalarını süratle gerçekleştirdi.

Ayrıca, ana yol güzergahında ulaşımı aksatan ağaçlar kaldırılarak yol yeniden kullanıma açıldı ve olası tehlikeler önlendi.

Mahalle Muhtarı Ali Demir ile vatandaşlar, hızlı müdahale nedeniyle Belediye Başkanı Burak Zencirci ve ekiplere teşekkür etti.

Sağanak yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle teyakkuzda olduklarını ifade eden Başkan Zencici ise vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

